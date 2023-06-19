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Кособокова Дарья Николаевна

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Место рождения

Семёновское, Коломенский, Московская область

Дата рождения

26.02.1909 ст.

Дата смерти

15.12.1989

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1909 ст.

Отец: Кособоков Николай Фёдорович

Мать: Кособокова Матрона Петровна

Семёновское, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Между 1927 и 1928

Муж: не указан

Рождение ребёнка
30.12.1929

Сын: Кособоков Виктор Сергеевич

Отец ребёнка: Кособоков Сергей Иванович

Семёновское, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Жушева Галина Сергеевна

Отец ребёнка: Кособоков Сергей Иванович

Коломна, Коломенский, Московская область
зимой
Рождение ребёнка
24.01.1945

Сын: Кособоков Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Кособоков Сергей Иванович

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
13.09.1947

Дочь: Терсинцева Любовь Сергеевна

Отец ребёнка: Кособоков Сергей Иванович

Коломна, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кособоков Сергей Иванович

Смерть
15.12.1989