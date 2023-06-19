Кособокова Дарья Николаевна
Место рождения
Дата рождения26.02.1909 ст.
Дата смерти15.12.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1909 ст.
Бракосочетание
Между 1927 и 1928
Муж: не указан
Рождение ребёнка
30.12.1929
Сын: Кособоков Виктор Сергеевич
Отец ребёнка: Кособоков Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Жушева Галина Сергеевна
Отец ребёнка: Кособоков Сергей Иванович
зимой
Рождение ребёнка
24.01.1945
Сын: Кособоков Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Кособоков Сергей Иванович
Рождение ребёнка
13.09.1947
Дочь: Терсинцева Любовь Сергеевна
Отец ребёнка: Кособоков Сергей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.12.1989