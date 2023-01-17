Терсинцева (Кособокова) Любовь Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терсинцева (Кособокова) Любовь Сергеевна

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Место рождения

Коломна, Коломенский, Московская область

Дата рождения

13.09.1947

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1947

Отец: Кособоков Сергей Иванович

Мать: Кособокова Дарья Николаевна

Коломна, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
1969

Муж: Терсинцев Николай Николаевич

Рождение ребёнка
?.09.1970

Сын: Терсинцев Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Терсинцев Николай Николаевич

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1972

Сын: Терсинцев Роман Николаевич

Отец ребёнка: Терсинцев Николай Николаевич

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
?.01.1975

Дочь: Александра Николаевна

Отец ребёнка: Терсинцев Николай Николаевич

Луховицы, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
?.07.1977

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Терсинцев Николай Николаевич

Луховицы, Луховицы, Московская область
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