Терсинцева (Кособокова) Любовь Сергеевна
Место рождения
Дата рождения13.09.1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1947
Бракосочетание
1969
Рождение ребёнка
?.09.1970
Сын: Терсинцев Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Терсинцев Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1972
Сын: Терсинцев Роман Николаевич
Отец ребёнка: Терсинцев Николай Николаевич
Рождение ребёнка
?.01.1975
Дочь: Александра Николаевна
Отец ребёнка: Терсинцев Николай Николаевич
Рождение ребёнка
?.07.1977
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Терсинцев Николай Николаевич