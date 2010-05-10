Жушева (Кособокова) Галина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жушева (Кособокова) Галина Сергеевна

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Место рождения

Коломна, Коломенский, Московская область

Дата рождения

1935

Дата смерти

10.05.2010

Пол

Женский

Отец

Между 1901 и 1908 г.р.

Мать

1908 г.р.

Дети

Между 1955 и 1960 г.р.
Между 1962 и 1963 г.р.
1965 г.р.
Между 1967 и 1968 г.р.

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Кособоков Сергей

Мать: Кособокова Дарья Николаевна

Коломна, Коломенский, Московская область
зимой
Рождение ребёнка
Между 1955 и 1960

Сын: Жушев Григорий

Отец ребёнка: не указан

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Между 1962 и 1963

Сын: Жушев Сергей

Отец ребёнка: не указан

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1965

Сын: Жушев Алексей

Отец ребёнка: не указан

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Между 1967 и 1968

Сын: Жушев Владимир

Отец ребёнка: не указан

Коломна, Коломенский, Московская область
Смерть
10.05.2010
Коломна, Коломенский, Московская область
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