Жушева (Кособокова) Галина Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1935
Дата смерти10.05.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: Кособоков Сергей
зимой
Рождение ребёнка
Между 1955 и 1960
Сын: Жушев Григорий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Между 1962 и 1963
Сын: Жушев Сергей
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1965
Сын: Жушев Алексей
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Между 1967 и 1968
Сын: Жушев Владимир
Отец ребёнка: не указан
Смерть
10.05.2010