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Кособокова Матрона Петровна

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Место рождения

Семёновское, Коломенский, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Семёновское, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
26.02.1909 ст.

Дочь: Кособокова Дарья Николаевна

Отец ребёнка: Кособоков Николай Фёдорович

Семёновское, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
03.07.1911

Сын: Кособоков Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Кособоков Николай Фёдорович

Семёновское, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кособоков Николай Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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