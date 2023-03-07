Кособокова Матрона Петровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.02.1909 ст.
Дочь: Кособокова Дарья Николаевна
Отец ребёнка: Кособоков Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
03.07.1911
Сын: Кособоков Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Кособоков Николай Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно