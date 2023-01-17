Кособоков Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКособоков Сергей

Кособоков Сергей

avatar

Место рождения

Коломна, Коломенский, Московская область

Дата рождения

Между 1901 и 1908

Дата смерти

Между 1970 и 1971

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1901 и 1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1929

Сын: Кособоков Виктор Сергеевич

Мать ребёнка: Кособокова Дарья Николаевна

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Жушева Галина Сергеевна

Мать ребёнка: Кособокова Дарья Николаевна

Коломна, Коломенский, Московская область
зимой
Рождение ребёнка
24.01.1945

Сын: Кособоков Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Кособокова Дарья Николаевна

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
13.09.1947

Дочь: Терсинцева Любовь Сергеевна

Мать ребёнка: Кособокова Дарья Николаевна

Коломна, Коломенский, Московская область
Смерть
Между 1970 и 1971
Коломна, Коломенский, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close