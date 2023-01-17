Кособоков Сергей
Место рождения
Дата рожденияМежду 1901 и 1908
Дата смертиМежду 1970 и 1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1901 и 1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Сын: Кособоков Виктор Сергеевич
Мать ребёнка: Кособокова Дарья Николаевна
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Жушева Галина Сергеевна
Мать ребёнка: Кособокова Дарья Николаевна
зимой
Рождение ребёнка
24.01.1945
Сын: Кособоков Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Кособокова Дарья Николаевна
Рождение ребёнка
13.09.1947
Дочь: Терсинцева Любовь Сергеевна
Мать ребёнка: Кособокова Дарья Николаевна
Смерть
Между 1970 и 1971