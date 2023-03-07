Кособокова Евгения Лазаревна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1886 и 1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1886 и 1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.01.1907 ст.
Воловичи, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1908
Сын: Кособоков Сергей Иванович
Отец ребёнка: Кособоков Иван Георгиевич
Рождение ребёнка
После 1909
Дочь: Чечёткина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Кособоков Иван Георгиевич
Семёновское, Коломенский, Московская область
Смерть
Неизвестно