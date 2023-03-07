Кособокова Евгения Лазаревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКособокова Евгения Лазаревна

Кособокова Евгения Лазаревна

avatar

Место рождения

Молитвино, Коломенский, Московская область

Дата рождения

Между 1886 и 1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1886 и 1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Молитвино, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
07.01.1907 ст.

Муж: Кособоков Иван Георгиевич

Воловичи, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Кособоков Сергей Иванович

Отец ребёнка: Кособоков Иван Георгиевич

Рождение ребёнка
После 1909

Дочь: Чечёткина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Кособоков Иван Георгиевич

Семёновское, Коломенский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close