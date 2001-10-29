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Кравцов Владимир Иванович

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Место рождения

Коломна, Коломенский, Московская область

Дата рождения

28.09.1949

Дата смерти

29.10.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1949

Отец: Кравцов Иван Григорьевич

Мать: Кравцова Мария Филипповна

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
?.09.1970

Сын: Кравцов Вадим Владимирович

Мать ребёнка: Кравцова Надежда Ивановна

Коломна, Коломенский, Московская область
Был усыновлен в возрасте 7-9 лет отцом, а биологический отец умер
Рождение ребёнка
1972

Сын: Кравцов Борис Владимирович

Мать ребёнка: Кравцова Надежда Ивановна

Коломна, Коломенский, Московская область
Был усыновлен в возрасте 5-7 лет отцом, биологический отец умер
Бракосочетание
Между 1977 и 1979

Жена: Кравцова Надежда Ивановна

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
04.03.1980

Дочь: Наталия Владимировна

Мать ребёнка: Кравцова Надежда Ивановна

Коломна, Коломенский, Московская область
Смерть
29.10.2001
Коломна, Коломенский, Московская область
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