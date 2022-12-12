Кравцова Надежда Ивановна
Место рождения
Дата рождения1946
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.09.1970
Сын: Кравцов Вадим Владимирович
Отец ребёнка: Кравцов Владимир Иванович
Был усыновлен в возрасте 7-9 лет отцом, а биологический отец умер
Рождение ребёнка
1972
Сын: Кравцов Борис Владимирович
Отец ребёнка: Кравцов Владимир Иванович
Был усыновлен в возрасте 5-7 лет отцом, биологический отец умер
Бракосочетание
Между 1977 и 1979
Рождение ребёнка
04.03.1980
Дочь: Наталия Владимировна
Отец ребёнка: Кравцов Владимир Иванович