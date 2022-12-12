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Кравцова Надежда Ивановна

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Место рождения

Маливо, Коломенский, Московская область

Дата рождения

1946

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: Иван

Мать: не указана

Маливо, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
?.09.1970

Сын: Кравцов Вадим Владимирович

Отец ребёнка: Кравцов Владимир Иванович

Коломна, Коломенский, Московская область
Был усыновлен в возрасте 7-9 лет отцом, а биологический отец умер
Рождение ребёнка
1972

Сын: Кравцов Борис Владимирович

Отец ребёнка: Кравцов Владимир Иванович

Коломна, Коломенский, Московская область
Был усыновлен в возрасте 5-7 лет отцом, биологический отец умер
Бракосочетание
Между 1977 и 1979

Муж: Кравцов Владимир Иванович

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
04.03.1980

Дочь: Наталия Владимировна

Отец ребёнка: Кравцов Владимир Иванович

Коломна, Коломенский, Московская область
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