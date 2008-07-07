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Кравцов Вадим Владимирович

Место рождения

Коломна, Коломенский, Московская область

Дата рождения

15.10.1970

Дата смерти

07.07.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1970

Отец: Кравцов Владимир Иванович

Мать: Кравцова (Разумова) Надежда Ивановна

Коломна, Коломенский, Московская область
Был усыновлен в возрасте 7-9 лет отцом, а биологический отец умер
Работа или профессия
Неизвестно
Колодкино, Коломенский, Московская область
Работал фельдшером на ФАП, получил землю и дом, а потом стал злоупотреблять алкоголем и даже колоть его в вену. Уволился.
Образование
Около 1990
Коломенский медколледж, фельдшер
Смерть
07.07.2008
Коломна, Коломенский, Московская область
Употребляя достаточно много алкоголя, имел ряд хронических заболеваний, в том числе почечных. Умер от почечной недостаточности

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