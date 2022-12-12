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(Кравцова) Наталия Владимировна
(Кравцова) Наталия Владимировна
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Место рождения
Коломна
, Коломенский, Московская область
Дата рождения
04.03.1980
Пол
Женский
Отец
Кравцов Владимир Иванович
1949 г.р.
Мать
Кравцова Надежда Ивановна
1946 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1980
Отец:
Кравцов Владимир Иванович
Мать:
Кравцова Надежда Ивановна
Коломна
, Коломенский, Московская область
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