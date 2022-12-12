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(Кравцова) Наталия Владимировна

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Место рождения

Коломна, Коломенский, Московская область

Дата рождения

04.03.1980

Пол

Женский

Отец

1949 г.р.

Мать

1946 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1980

Отец: Кравцов Владимир Иванович

Мать: Кравцова Надежда Ивановна

Коломна, Коломенский, Московская область
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