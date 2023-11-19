Разумова Ольга Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1913
Дата смерти02.10.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Разумов Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1946
Дочь: (Разумова) Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Разумов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Кравцова (Разумова) Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Разумов Иван Иванович
Смерть
02.10.1980
Коломна, Коломенский, Московская область