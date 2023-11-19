Разумова Ольга Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разумова Ольга Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1913

Дата смерти

02.10.1980

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Разумов Евгений Иванович

Отец ребёнка: Разумов Иван Иванович

Маливо, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Разумов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1946

Дочь: (Разумова) Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Разумов Иван Иванович

Маливо, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1946

Дочь: Кравцова (Разумова) Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Разумов Иван Иванович

Маливо, Коломенский, Московская область
Смерть
02.10.1980
Коломна, Коломенский, Московская область

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