посёлок городского типа Нижняя Дуванка, посёлок городского типа Нижняя Дуванка — Familio

Нижняя Дуванка

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Харьковская губерния, Купянский уезд
2494Нижняя Дуванка, слоб. каз.при рч. Новокрасной.455029313661232Церковь православная 1. Ярмарок 3.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Харьковская губерния, Купянский уезд, Нижне-Дунайская волость
498. Нижняя Дуванка, слобода бывшая государственная, при речках Красной Дуванке и Гнилой, дворов 581, жителей 3436, волостное правление (уездный город в 45 верстах), 2 це Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Харьковская губерния, Купянский уезд, Нижне-Дуванская волость
слобода Инжне-Дуванка
Харьковская губерния, Купянский уезд
слобода Нижне-Дуванка

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Луганська область
А-13370Нижня Дуванкаселище міського типуцентр селищної радир-н Сватівськийселищна рада Нижньодуванська
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