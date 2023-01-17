Карпцов (Крапцов) Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпцов (Крапцов) Григорий Иванович

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Место рождения

Тарасовка

Дата рождения

1896

Дата смерти

31.01.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Был усыновлен интересным человеком. Трудолюбивым и успешным крестьянином, который несколько раз терял свое хозяйство и дом, но заново их восстанавливал. От пожара, при раскулачивании и во время немецк... Показать все
Рождение ребёнка
Между 1916 и 1918

Дочь: Крапцова Надежда Григорьевна

Мать ребёнка: Крапцова Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Кравцов Фёдор Григорьевич

Мать ребёнка: Крапцова Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
20.03.1923

Сын: Кравцов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Крапцова Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
Между 1925 и 1926

Сын: Крапцов Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Крапцова Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
Между 1927 и 1930

Дочь: Крапцова Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Крапцова Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
?.12.1932

Сын: Крапцов Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Крапцова Агафья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крапцова Агафья Ивановна

Смерть
31.01.1944
Погиб при строительстве моста через реку Дунай
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