Карпцов (Крапцов) Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смерти31.01.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Был усыновлен интересным человеком. Трудолюбивым и успешным крестьянином, который несколько раз терял свое хозяйство и дом, но заново их восстанавливал. От пожара, при раскулачивании и во время немецк... Показать все
Рождение ребёнка
Между 1916 и 1918
Дочь: Крапцова Надежда Григорьевна
Мать ребёнка: Крапцова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1919
Сын: Кравцов Фёдор Григорьевич
Мать ребёнка: Крапцова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
20.03.1923
Мать ребёнка: Крапцова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
Между 1925 и 1926
Сын: Крапцов Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Крапцова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
Между 1927 и 1930
Дочь: Крапцова Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Крапцова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
?.12.1932
Сын: Крапцов Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Крапцова Агафья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крапцова Агафья Ивановна
Смерть
31.01.1944
Погиб при строительстве моста через реку Дунай