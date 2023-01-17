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Крапцов Николай Григорьевич
Крапцов Николай Григорьевич
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Место рождения
Тарасовка
Дата рождения
?.12.1932
Пол
Мужской
Отец
Крапцов Григорий Иванович
1896 г.р.
Мать
Крапцова Агафья Ивановна
Между 1893 и 1897 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1932
Отец:
Крапцов Григорий Иванович
Мать:
Крапцова Агафья Ивановна
Тарасовка
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