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Крапцов Николай Григорьевич

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Место рождения

Тарасовка

Дата рождения

?.12.1932

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

Между 1893 и 1897 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1932

Отец: Крапцов Григорий Иванович

Мать: Крапцова Агафья Ивановна

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