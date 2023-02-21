Крапцова Агафья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1893 и 1897
Дата смертиМежду 1984 и 1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1893 и 1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1916 и 1918
Дочь: Крапцова Надежда Григорьевна
Отец ребёнка: Карпцов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1919
Сын: Кравцов Фёдор Григорьевич
Отец ребёнка: Карпцов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
20.03.1923
Отец ребёнка: Карпцов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Между 1925 и 1926
Сын: Крапцов Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Карпцов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Между 1927 и 1930
Дочь: Крапцова Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Карпцов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
?.12.1932
Сын: Крапцов Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Карпцов Григорий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Между 1984 и 1988