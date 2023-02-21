Крапцова Агафья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крапцова Агафья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1893 и 1897

Дата смерти

Между 1984 и 1988

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1893 и 1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1916 и 1918

Дочь: Крапцова Надежда Григорьевна

Отец ребёнка: Карпцов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Кравцов Фёдор Григорьевич

Отец ребёнка: Карпцов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
20.03.1923

Сын: Кравцов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Карпцов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Между 1925 и 1926

Сын: Крапцов Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Карпцов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Между 1927 и 1930

Дочь: Крапцова Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Карпцов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
?.12.1932

Сын: Крапцов Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Карпцов Григорий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпцов Григорий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Между 1984 и 1988
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