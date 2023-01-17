Малых Киприян Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалых Киприян Андреевич

Малых Киприян Андреевич

avatar

Место рождения

Кобелиха, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1704

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704

Отец: Малых Андрей Аникин

Мать: Малова Ульяна Логинова

Кобелиха, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1722

Сын: Малов Афонасий Киприянович

Мать ребёнка: Малова ?

Рождение ребёнка
1738

Сын: Малов Исай Киприянович

Мать ребёнка: Малова ?

Рождение ребёнка
1742

Дочь: Евдокия Киприянова

Мать ребёнка: Малова ?

Рождение ребёнка
1744

Сын: Малых Яков Киприянович

Мать ребёнка: Малова ?

Мокрецы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Майя Киприянова

Мать ребёнка: Малова ?

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Анна Киприянова

Мать ребёнка: Малова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малова ?

Место жительства
Неизвестно
Мокрецы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1763
Мокрецы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close