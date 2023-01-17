Малых Киприян Андреевич
Место рождения
Дата рождения1704
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704
Отец: Малых Андрей Аникин
Мать: Малова Ульяна Логинова
Рождение ребёнка
1722
Сын: Малов Афонасий Киприянович
Мать ребёнка: Малова ?
Рождение ребёнка
1738
Мать ребёнка: Малова ?
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Евдокия Киприянова
Мать ребёнка: Малова ?
Рождение ребёнка
1744
Мать ребёнка: Малова ?
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Майя Киприянова
Мать ребёнка: Малова ?
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Анна Киприянова
Мать ребёнка: Малова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малова ?
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763