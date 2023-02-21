Малова Ульяна Логинова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1682
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1699
Отец ребёнка: Малых Андрей Аникин
Рождение ребёнка
1704
Отец ребёнка: Малых Андрей Аникин
Рождение ребёнка
1708
Дочь: Параскева Андреевна
Отец ребёнка: Малых Андрей Аникин
Рождение ребёнка
1709
Отец ребёнка: Малых Андрей Аникин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Малых Андрей Аникин
Смерть
После 1710