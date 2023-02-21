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Малова Ульяна Логинова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1682

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1699

Сын: Малых Козма Андреевич

Отец ребёнка: Малых Андрей Аникин

Кобелиха, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1704

Сын: Малых Киприян Андреевич

Отец ребёнка: Малых Андрей Аникин

Кобелиха, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1708

Дочь: Параскева Андреевна

Отец ребёнка: Малых Андрей Аникин

Кобелиха, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1709

Сын: Малых Гурий Андреевич

Отец ребёнка: Малых Андрей Аникин

Кобелиха, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малых Андрей Аникин

Смерть
После 1710
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