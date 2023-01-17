Малых Андрей Аникин
Место рождения
Дата рождения1680
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: Малых Аничка Зиновьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1699
Мать ребёнка: Малова Ульяна Логинова
Рождение ребёнка
1704
Мать ребёнка: Малова Ульяна Логинова
Рождение ребёнка
1708
Дочь: Параскева Андреевна
Мать ребёнка: Малова Ульяна Логинова
Рождение ребёнка
1709
Мать ребёнка: Малова Ульяна Логинова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малова Ульяна Логинова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1710