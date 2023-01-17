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Малых Андрей Аникин

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Место рождения

Кобелиха, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1680

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: Малых Аничка Зиновьевич

Мать: не указана

Кобелиха, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1699

Сын: Малых Козма Андреевич

Мать ребёнка: Малова Ульяна Логинова

Кобелиха, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1704

Сын: Малых Киприян Андреевич

Мать ребёнка: Малова Ульяна Логинова

Кобелиха, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1708

Дочь: Параскева Андреевна

Мать ребёнка: Малова Ульяна Логинова

Кобелиха, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1709

Сын: Малых Гурий Андреевич

Мать ребёнка: Малова Ульяна Логинова

Кобелиха, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малова Ульяна Логинова

Место жительства
Неизвестно
Кобелиха, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1710
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