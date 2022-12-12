Малых Аничка Зиновьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малых Аничка Зиновьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1655

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1655

Отец: Малых Зиновий Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1671

Сын: Малых Яков Аникин

Мать ребёнка: не указана

Кобелиха, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1672

Сын: Малых Потап Аникин

Мать ребёнка: не указана

Кобелиха, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1677

Сын: Малых Кирил Аникин

Мать ребёнка: не указана

Кобелиха, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1680

Сын: Малых Андрей Аникин

Мать ребёнка: не указана

Кобелиха, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Кобелиха, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1678
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