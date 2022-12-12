Малых Аничка Зиновьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1655
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1655
Отец: Малых Зиновий Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1671
Сын: Малых Яков Аникин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1672
Сын: Малых Потап Аникин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1677
Сын: Малых Кирил Аникин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1680
Сын: Малых Андрей Аникин
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1678