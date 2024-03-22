Малых Яков Аникин
Место рождения
Дата рождения1671
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1671
Отец: Малых Аничка Зиновьевич
Рождение ребёнка
1698
Дочь: Марфа Яковлевна
Мать ребёнка: Малова Авдотия Григорьевна
Рождение ребёнка
1704
Дочь: Агафия Яковлевна
Мать ребёнка: Малова Авдотия Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1710