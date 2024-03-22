Малых Яков Аникин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалых Яков Аникин

Малых Яков Аникин

Место рождения

Кобелиха, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1671

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1671

Отец: Малых Аничка Зиновьевич

Мать: не указана

Кобелиха, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1698

Дочь: Марфа Яковлевна

Мать ребёнка: Малова Авдотия Григорьевна

Кобелиха, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1704

Дочь: Агафия Яковлевна

Мать ребёнка: Малова Авдотия Григорьевна

Кобелиха, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малова Авдотия Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Кобелиха, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1710
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close