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(Малова) Майя Киприянова
(Малова) Майя Киприянова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1759
Дата смерти
После 1763
Пол
Женский
Отец
Малых Киприян Андреевич
1704 г.р.
Мать
Малова ?
Дети
Не указаны
Добавил:
РВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец:
Малых Киприян Андреевич
Мать:
Малова ?
Смерть
После 1763
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