Малова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1738
Отец ребёнка: Малых Киприян Андреевич
Рождение ребёнка
1744
Отец ребёнка: Малых Киприян Андреевич
Мокрецы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Майя Киприянова
Отец ребёнка: Малых Киприян Андреевич
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Анна Киприянова
Отец ребёнка: Малых Киприян Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1763