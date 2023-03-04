Малова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалова ?

Малова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1738

Сын: Малов Исай Киприянович

Отец ребёнка: Малых Киприян Андреевич

Рождение ребёнка
1744

Сын: Малых Яков Киприянович

Отец ребёнка: Малых Киприян Андреевич

Мокрецы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Майя Киприянова

Отец ребёнка: Малых Киприян Андреевич

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Анна Киприянова

Отец ребёнка: Малых Киприян Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малых Киприян Андреевич

Смерть
До 1763
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close