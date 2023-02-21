Малов Исай Киприянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малов Исай Киприянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

После 1756

Пол

Мужской

Отец

1704 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Малых Киприян Андреевич

Мать: Малова ?

Смерть
После 1756
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