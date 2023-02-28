Малых Яков Киприянович
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смерти1810
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Малых Киприян Андреевич
Мать: Малова ?
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Матрена Яковлевна
Мать ребёнка: Малых Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1770
Сын: Малых Егор Яковлевич
Мать ребёнка: Малых Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малых Анна Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1810