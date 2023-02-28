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Малых Яков Киприянович

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Место рождения

Мокрецы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1744

Дата смерти

1810

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Малых Киприян Андреевич

Мать: Малова ?

Мокрецы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Матрена Яковлевна

Мать ребёнка: Малых Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1770

Сын: Малых Егор Яковлевич

Мать ребёнка: Малых Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малых Анна Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Мокрецы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
1810
Мокрецы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
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