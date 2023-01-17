Малых (Орлова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малых (Орлова) Анна Ивановна

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Место рождения

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1744

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Орлов Иван Степанович

Мать: не указана

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Матрена Яковлевна

Отец ребёнка: Малых Яков Киприянович

Рождение ребёнка
1770

Сын: Малых Егор Яковлевич

Отец ребёнка: Малых Яков Киприянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малых Яков Киприянович

Место жительства
Неизвестно
Мокрецы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1795
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