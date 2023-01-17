Малых (Орлова) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Орлов Иван Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Матрена Яковлевна
Отец ребёнка: Малых Яков Киприянович
Рождение ребёнка
1770
Сын: Малых Егор Яковлевич
Отец ребёнка: Малых Яков Киприянович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мокрецы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1795