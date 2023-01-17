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Малых Егор Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

06.08.1812 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Малых Яков Киприянович

Мать: Малых Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Орлова Акилина Егорова

Мать ребёнка: Малых Акилина Трофимова

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Фёкла Егорова

Мать ребёнка: Малых Акилина Трофимова

Рождение ребёнка
01.03.1822 ст.

Дочь: Мавра Егорова

Мать ребёнка: Малых Акилина Трофимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малых Акилина Трофимова

Место жительства
Неизвестно
Мокрецы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
06.08.1812 ст.
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