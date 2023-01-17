Малых Егор Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смерти06.08.1812 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Малых Яков Киприянович
Мать: Малых Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Орлова Акилина Егорова
Мать ребёнка: Малых Акилина Трофимова
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Фёкла Егорова
Мать ребёнка: Малых Акилина Трофимова
Рождение ребёнка
01.03.1822 ст.
Дочь: Мавра Егорова
Мать ребёнка: Малых Акилина Трофимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малых Акилина Трофимова
Место жительства
Неизвестно
Мокрецы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
06.08.1812 ст.