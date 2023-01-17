Малых (Гагаринова) Акилина Трофимова
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Орлова Акилина Егорова
Отец ребёнка: Малых Егор Яковлевич
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Фёкла Егорова
Отец ребёнка: Малых Егор Яковлевич
Рождение ребёнка
01.03.1822 ст.
Дочь: Мавра Егорова
Отец ребёнка: Малых Егор Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Малых Егор Яковлевич
Смерть
После 1850