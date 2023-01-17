Малых (Гагаринова) Акилина Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малых (Гагаринова) Акилина Трофимова

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Место рождения

Кузнецы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1776

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Гагаринов Трофим Петрович

Мать: Маркова Матрона Васильева

Кузнецы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Орлова Акилина Егорова

Отец ребёнка: Малых Егор Яковлевич

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Фёкла Егорова

Отец ребёнка: Малых Егор Яковлевич

Рождение ребёнка
01.03.1822 ст.

Дочь: Мавра Егорова

Отец ребёнка: Малых Егор Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малых Егор Яковлевич

Смерть
После 1850
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