Орлова (Малых) Акилина Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Малых Егор Яковлевич
Мать: Малых Акилина Трофимова
Рождение ребёнка
1815
Сын: Орлов Константин Гаврилович
Отец ребёнка: Орлов Гаврил Андреевич
Рождение ребёнка
15.03.1816 ст.
Дочь: Орлова Дарья Гаврилова
Отец ребёнка: Орлов Гаврил Андреевич
Рождение ребёнка
17.05.1817 ст.
Дочь: Елена Гаврилова
Отец ребёнка: Орлов Гаврил Андреевич
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Евдокия Гаврилова
Отец ребёнка: Орлов Гаврил Андреевич
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Счасливцева Феодосия Гаврилова
Отец ребёнка: Орлов Гаврил Андреевич
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Катерина Гаврилова
Отец ребёнка: Орлов Гаврил Андреевич
Рождение ребёнка
12.02.1834 ст.
Отец ребёнка: Орлов Гаврил Андреевич
Рождение ребёнка
23.07.1835 ст.
Отец ребёнка: Орлов Гаврил Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1850