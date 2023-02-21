Орлова (Малых) Акилина Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (Малых) Акилина Егорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Малых Егор Яковлевич

Мать: Малых Акилина Трофимова

Рождение ребёнка
1815

Сын: Орлов Константин Гаврилович

Отец ребёнка: Орлов Гаврил Андреевич

Рождение ребёнка
15.03.1816 ст.

Дочь: Орлова Дарья Гаврилова

Отец ребёнка: Орлов Гаврил Андреевич

Рождение ребёнка
17.05.1817 ст.

Дочь: Елена Гаврилова

Отец ребёнка: Орлов Гаврил Андреевич

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Евдокия Гаврилова

Отец ребёнка: Орлов Гаврил Андреевич

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Счасливцева Феодосия Гаврилова

Отец ребёнка: Орлов Гаврил Андреевич

Мокрецы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Катерина Гаврилова

Отец ребёнка: Орлов Гаврил Андреевич

Рождение ребёнка
12.02.1834 ст.

Сын: Орлов Алексей Гаврилович

Отец ребёнка: Орлов Гаврил Андреевич

Рождение ребёнка
23.07.1835 ст.

Сын: Орлов Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Орлов Гаврил Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Гаврил Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Мокрецы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1850
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