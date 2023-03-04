Счасливцева (Орлова) Феодосия Гаврилова
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиПосле 1862
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
27.01.1846 ст.
1846г. МК Красное (свадьба) жених 23 года невеста 25 лет из дер. Лажаницинской поручители той же дер. Иван Орлов, Иван и Кирил Петровы Счасливцевы по невесте Иван Аврамом Власов и Архип Орлов ГАКО ф. ... Показать все
Рождение ребёнка
17.10.1846 ст.
Отец ребёнка: Счасливцев Карп Андреевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Счасливцева) Надежда Карповна
Отец ребёнка: Счасливцев Карп Андреевич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Счасливцева Наталия Карповна
Отец ребёнка: Счасливцев Карп Андреевич
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Счасливцева) Александра Карповна
Отец ребёнка: Счасливцев Карп Андреевич
Смерть
После 1862