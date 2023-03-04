Счасливцева (Орлова) Феодосия Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСчасливцева (Орлова) Феодосия Гаврилова

Счасливцева (Орлова) Феодосия Гаврилова

Место рождения

Мокрецы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

После 1862

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Орлов Гаврил Андреевич

Мать: Орлова (Малых) Акилина Егорова

Мокрецы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Починок на ручье, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
27.01.1846 ст.

Муж: Счасливцев Карп Андреевич

Починок на ручье, Вятский уезд, Вятская губерния
1846г. МК Красное (свадьба) жених 23 года невеста 25 лет из дер. Лажаницинской поручители той же дер. Иван Орлов, Иван и Кирил Петровы Счасливцевы по невесте Иван Аврамом Власов и Архип Орлов ГАКО ф. ... Показать все
Рождение ребёнка
17.10.1846 ст.

Сын: Счасливцев Иван Карпович

Отец ребёнка: Счасливцев Карп Андреевич

Починок на ручье, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Счасливцева) Надежда Карповна

Отец ребёнка: Счасливцев Карп Андреевич

Починок на ручье, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Счасливцева Наталия Карповна

Отец ребёнка: Счасливцев Карп Андреевич

Починок на ручье, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Счасливцева) Александра Карповна

Отец ребёнка: Счасливцев Карп Андреевич

Починок на ручье, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1862

Мы используем куки для улучшения работы сайта.