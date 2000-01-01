Счасливцев Карп Андреевич
Место рожденияд. Нарыгинская
Дата рождения1823
Дата смертиПосле 1862
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
д. Нарыгинская
Бракосочетание
27.01.1846 ст.
д. Нарыгинская
1846г. МК Красное (свадьба) жених 23 года невеста 25 лет из дер. Лажаницинской поручители той же дер. Иван Орлов, Иван и Кирил Петровы Счасливцевы по невесте Иван Аврамом Власов и Архип Орлов ГАКО ф. ... Показать все
Рождение ребёнка
17.10.1846 ст.
Мать ребёнка: Счасливцева Феодосия Гаврилова
д. Нарыгинская
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Надежда Карповна
Мать ребёнка: Счасливцева Феодосия Гаврилова
д. Нарыгинская
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Счасливцева Наталия Карповна
Мать ребёнка: Счасливцева Феодосия Гаврилова
д. Нарыгинская
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Александра Карповна
Мать ребёнка: Счасливцева Феодосия Гаврилова
д. Нарыгинская
Место жительства
Неизвестно
д. Нарыгинская
Смерть
После 1862