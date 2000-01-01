Счасливцев Карп Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Счасливцев Карп Андреевич

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Место рождения

д. Нарыгинская

Дата рождения

1823

Дата смерти

После 1862

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Счасливцев Андрей Иванович

Мать: Счасливцева Зинаида Тимофеевна

д. Нарыгинская
Бракосочетание
27.01.1846 ст.

Жена: Счасливцева Феодосия Гаврилова

д. Нарыгинская
1846г. МК Красное (свадьба) жених 23 года невеста 25 лет из дер. Лажаницинской поручители той же дер. Иван Орлов, Иван и Кирил Петровы Счасливцевы по невесте Иван Аврамом Власов и Архип Орлов ГАКО ф. ... Показать все
Рождение ребёнка
17.10.1846 ст.

Сын: Счасливцев Иван Карпович

Мать ребёнка: Счасливцева Феодосия Гаврилова

д. Нарыгинская
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Надежда Карповна

Мать ребёнка: Счасливцева Феодосия Гаврилова

д. Нарыгинская
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Счасливцева Наталия Карповна

Мать ребёнка: Счасливцева Феодосия Гаврилова

д. Нарыгинская
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Александра Карповна

Мать ребёнка: Счасливцева Феодосия Гаврилова

д. Нарыгинская
Место жительства
Неизвестно
д. Нарыгинская
Смерть
После 1862
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