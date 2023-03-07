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Счасливцев Иван Карпович

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Место рождения

Починок на ручье, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

17.10.1846 ст.

Дата смерти

После 1885

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1846 ст.

Отец: Счасливцев Карп Андреевич

Мать: Счасливцева Феодосия Гаврилова

Починок на ручье, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Вшивцева Глафира Ивановна

Мать ребёнка: Счасливцева Ольга Иванова

Починок на ручье, Вятский уезд, Вятская губерния
Кстининская волость
Рождение ребёнка
18.07.1885 ст.

Сын: Счасливцев Илья Иванович

Мать ребёнка: Счасливцева Ольга Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Счасливцева Ольга Иванова

Место жительства
Неизвестно
Починок на ручье, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1885
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