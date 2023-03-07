Счасливцев Иван Карпович
Место рождения
Дата рождения17.10.1846 ст.
Дата смертиПосле 1885
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1846 ст.
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Вшивцева Глафира Ивановна
Мать ребёнка: Счасливцева Ольга Иванова
Кстининская волость
Рождение ребёнка
18.07.1885 ст.
Мать ребёнка: Счасливцева Ольга Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1885