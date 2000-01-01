Счасливцева Ольга Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1865
Дата смертиПосле 1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Вшивцева Глафира Ивановна
Отец ребёнка: Счасливцев Иван Карпович
д. Нарыгинская
Кстининская волость
Рождение ребёнка
18.07.1885 ст.
Отец ребёнка: Счасливцев Иван Карпович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1885