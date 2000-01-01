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Счасливцева Ольга Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1865

Дата смерти

После 1885

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Вшивцева Глафира Ивановна

Отец ребёнка: Счасливцев Иван Карпович

д. Нарыгинская
Кстининская волость
Рождение ребёнка
18.07.1885 ст.

Сын: Счасливцев Илья Иванович

Отец ребёнка: Счасливцев Иван Карпович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Счасливцев Иван Карпович

Смерть
После 1885
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