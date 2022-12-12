Вшивцева (Счасливцева) Глафира Ивановна
Место рожденияд. Нарыгинская
Дата рождения1882
Дата смерти16.11.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
д. Нарыгинская
Кстининская волость
Бракосочетание
13.02.1902
Рождение ребёнка
14.03.1905
Сын: Вшивцев Николаевич
Отец ребёнка: Вшивцев Василий Иванович
Рождение ребёнка
17.07.1907
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Вшивцев Василий Иванович
Рождение ребёнка
14.11.1908 ст.
Сын: Вшивцев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Вшивцев Василий Иванович
Рождение ребёнка
10.07.1910
Дочь: Пенькова Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Вшивцев Василий Иванович
Рождение ребёнка
04.12.1920
Отец ребёнка: Вшивцев Василий Иванович
Рождение ребёнка
04.01.1925
Сын: Вшивцев Василий Васильевич
Отец ребёнка: Вшивцев Василий Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.11.1965
Киров, город Киров, Кировская область
Петеленское кладбище