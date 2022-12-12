Вшивцева (Счасливцева) Глафира Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Счасливцева) Глафира Ивановна

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Место рождения

д. Нарыгинская

Дата рождения

1882

Дата смерти

16.11.1965

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Счасливцев Иван Карпович

Мать: Счасливцева Ольга Иванова

д. Нарыгинская
Кстининская волость
Бракосочетание
13.02.1902

Муж: Вшивцев Василий Иванович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
14.03.1905

Сын: Вшивцев Николаевич

Отец ребёнка: Вшивцев Василий Иванович

Рождение ребёнка
17.07.1907

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Вшивцев Василий Иванович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
14.11.1908 ст.

Сын: Вшивцев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Вшивцев Василий Иванович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
10.07.1910

Дочь: Пенькова Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Вшивцев Василий Иванович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
04.12.1920

Сын: Вшивцев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Вшивцев Василий Иванович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
04.01.1925

Сын: Вшивцев Василий Васильевич

Отец ребёнка: Вшивцев Василий Иванович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
16.11.1965
Киров, город Киров, Кировская область
Петеленское кладбище
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