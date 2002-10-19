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Пенькова (Вшивцева) Ольга Васильевна

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Место рождения

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

10.07.1910

Дата смерти

19.10.2002

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1910

Отец: Вшивцев Василий Иванович

Мать: Вшивцева Глафира Ивановна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.09.1933

Сын: Пеньков Василий Иванович

Отец ребёнка: Пеньков Иван Павлович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
15.10.1935

Дочь: Шихова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Пеньков Иван Павлович

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
11.10.1938

Дочь: Бякова Алефтина Ивановна

Отец ребёнка: Пеньков Иван Павлович

Киров, город Киров, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
19.10.2002
Киров, город Киров, Кировская область
Петеленское кладбище г. Кирова
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