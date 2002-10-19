Пенькова (Вшивцева) Ольга Васильевна
Место рождения
Дата рождения10.07.1910
Дата смерти19.10.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1910
Рождение ребёнка
01.09.1933
Отец ребёнка: Пеньков Иван Павлович
Рождение ребёнка
15.10.1935
Дочь: Шихова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Пеньков Иван Павлович
Рождение ребёнка
11.10.1938
Дочь: Бякова Алефтина Ивановна
Отец ребёнка: Пеньков Иван Павлович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.10.2002
Петеленское кладбище г. Кирова