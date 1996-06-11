Шихова (Пенькова) Нина Ивановна
Место рождения
Дата рождения15.10.1935
Дата смерти11.06.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1935
Отец: Пеньков Иван Павлович
Рождение ребёнка
11.05.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.04.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
директор Книжного магазина
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.06.1996
Петеленское кладбище г. Кирова