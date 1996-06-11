Шихова (Пенькова) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихова (Пенькова) Нина Ивановна

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Место рождения

Киров, город Киров, Кировская область

Дата рождения

15.10.1935

Дата смерти

11.06.1996

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1910 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1935

Отец: Пеньков Иван Павлович

Мать: Пенькова Ольга Васильевна

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
11.05.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
21.04.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Киров, город Киров, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
директор Книжного магазина
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
11.06.1996
Киров, город Киров, Кировская область
Петеленское кладбище г. Кирова
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