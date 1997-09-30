Пеньков Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения01.09.1933
Дата смерти30.09.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1933
Отец: Пеньков Иван Павлович
Рождение ребёнка
14.07.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
токарь на заводе
Место жительства
Неизвестно
Смерть
30.09.1997