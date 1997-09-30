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Пеньков Василий Иванович

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Место рождения

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

01.09.1933

Дата смерти

30.09.1997

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1910 г.р.

Дети

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Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1933

Отец: Пеньков Иван Павлович

Мать: Пенькова Ольга Васильевна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
14.07.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Киров, город Киров, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
токарь на заводе
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
30.09.1997
Киров, город Киров, Кировская область
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