Бякова (Пенькова) Алефтина Ивановна
Место рождения
Дата рождения11.10.1938
Дата смерти09.12.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1938
Отец: Пеньков Иван Павлович
Рождение ребёнка
02.09.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Инженер - конструктор
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.12.2007