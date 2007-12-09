Бякова (Пенькова) Алефтина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБякова (Пенькова) Алефтина Ивановна

Бякова (Пенькова) Алефтина Ивановна

avatar

Место рождения

Киров, город Киров, Кировская область

Дата рождения

11.10.1938

Дата смерти

09.12.2007

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1938

Отец: Пеньков Иван Павлович

Мать: Пенькова Ольга Васильевна

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
02.09.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Киров, город Киров, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
Инженер - конструктор
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
09.12.2007
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close