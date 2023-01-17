Вшивцев Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смерти03.02.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Бракосочетание
13.02.1902
Рождение ребёнка
14.03.1905
Сын: Вшивцев Николаевич
Мать ребёнка: Вшивцева Глафира Ивановна
Рождение ребёнка
17.07.1907
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Вшивцева Глафира Ивановна
Рождение ребёнка
14.11.1908 ст.
Сын: Вшивцев Николай Васильевич
Мать ребёнка: Вшивцева Глафира Ивановна
Рождение ребёнка
10.07.1910
Дочь: Пенькова Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Вшивцева Глафира Ивановна
Рождение ребёнка
04.12.1920
Мать ребёнка: Вшивцева Глафира Ивановна
Рождение ребёнка
04.01.1925
Сын: Вшивцев Василий Васильевич
Мать ребёнка: Вшивцева Глафира Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
руководитель Артели гармонной
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.02.1938
Киров, город Киров, Кировская область
похоронен с.Лубягино кирово-Чепецкого р-она