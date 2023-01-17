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Вшивцев Василий Иванович

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Место рождения

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1875

Дата смерти

03.02.1938

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Вшивцев Иван Фёдорович

Мать: Вшивцева Евдокия Васильевна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
13.02.1902

Жена: Вшивцева Глафира Ивановна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
14.03.1905

Сын: Вшивцев Николаевич

Мать ребёнка: Вшивцева Глафира Ивановна

Рождение ребёнка
17.07.1907

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Вшивцева Глафира Ивановна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
14.11.1908 ст.

Сын: Вшивцев Николай Васильевич

Мать ребёнка: Вшивцева Глафира Ивановна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
10.07.1910

Дочь: Пенькова Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Вшивцева Глафира Ивановна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
04.12.1920

Сын: Вшивцев Иван Васильевич

Мать ребёнка: Вшивцева Глафира Ивановна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
04.01.1925

Сын: Вшивцев Василий Васильевич

Мать ребёнка: Вшивцева Глафира Ивановна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
руководитель Артели гармонной
Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
03.02.1938
Киров, город Киров, Кировская область
похоронен с.Лубягино кирово-Чепецкого р-она
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