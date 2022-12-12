Вшивцева (Грухина) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Грухина) Евдокия Васильевна

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Место рождения

Сеньки Мартынова, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

25.02.1844 ст.

Дата смерти

08.01.1911

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1844 ст.

Отец: Грухин Василий Андреевич

Мать: Грухина Евдокия Никитина

Сеньки Мартынова, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
28.01.1862 ст.

Муж: Вшивцев Иван Фёдорович

1862г. (свадьба) жених 22 года, невеста 17 лет Костинской волости дер. Савина Мартынова крест. Василия Грухина дочь поручители по женеху Югринской волости дер. Радиона Марфинской Государст. крест. Як... Показать все
Рождение ребёнка
23.12.1864

Дочь: Вшивцева Анисия Ивановна

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Фёдорович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Вшивцева Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Фёдорович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1868

Сын: Вшивцев Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Фёдорович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1871

Сын: Вшивцев Иван Иванович

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Фёдорович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
1875

Сын: Вшивцев Василий Иванович

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Фёдорович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
08.01.1911
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