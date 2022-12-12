Вшивцева (Грухина) Евдокия Васильевна
Место рождения
Дата рождения25.02.1844 ст.
Дата смерти08.01.1911
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1844 ст.
Отец: Грухин Василий Андреевич
Мать: Грухина Евдокия Никитина
Бракосочетание
28.01.1862 ст.
1862г. (свадьба) жених 22 года, невеста 17 лет Костинской волости дер. Савина Мартынова крест. Василия Грухина дочь поручители по женеху Югринской волости дер. Радиона Марфинской Государст. крест. Як... Показать все
Рождение ребёнка
23.12.1864
Дочь: Вшивцева Анисия Ивановна
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Вшивцева Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
1871
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Фёдорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.01.1911