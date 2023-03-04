Грухина (Сведенцова) Евдокия Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1816 ст.
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1816 ст.
Отец: Сведенцов Никита Фёдорович
Мать: Сведенцова Пелагея
Бракосочетание
04.02.1835 ст.
1835г. МК Красное (свадьба) невеста дочь Тихвинского прихода Пасеговской волости дер. при селе Борняковской умер крест. Никиты Феодорова Сведенцова поруч. по женеху Пасеговской волости дер. Покровской... Показать все
Рождение ребёнка
01.04.1836 ст.
Сын: Грухин Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Грухин Василий Андреевич
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Матрена Васильевна
Отец ребёнка: Грухин Василий Андреевич
Рождение ребёнка
01.08.1840 ст.
Сын: Грухин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Грухин Василий Андреевич
Рождение ребёнка
25.02.1844 ст.
Дочь: Вшивцева Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Грухин Василий Андреевич
Рождение ребёнка
29.05.1845 ст.
Дочь: Агрипина Васильевна
Отец ребёнка: Грухин Василий Андреевич
Рождение ребёнка
01.09.1846 ст.
Отец ребёнка: Грухин Василий Андреевич
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Грухин Василий Андреевич
Рождение ребёнка
18.11.1855 ст.
Отец ребёнка: Грухин Василий Андреевич
Рождение ребёнка
24.11.1857 ст.
Сын: Грухин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Грухин Василий Андреевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858