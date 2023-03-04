Грухина (Сведенцова) Евдокия Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грухина (Сведенцова) Евдокия Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1816 ст.

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1816 ст.

Отец: Сведенцов Никита Фёдорович

Мать: Сведенцова Пелагея

Бракосочетание
04.02.1835 ст.

Муж: Грухин Василий Андреевич

1835г. МК Красное (свадьба) невеста дочь Тихвинского прихода Пасеговской волости дер. при селе Борняковской умер крест. Никиты Феодорова Сведенцова поруч. по женеху Пасеговской волости дер. Покровской... Показать все
Рождение ребёнка
01.04.1836 ст.

Сын: Грухин Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Грухин Василий Андреевич

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Матрена Васильевна

Отец ребёнка: Грухин Василий Андреевич

Рождение ребёнка
01.08.1840 ст.

Сын: Грухин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Грухин Василий Андреевич

Рождение ребёнка
25.02.1844 ст.

Дочь: Вшивцева Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Грухин Василий Андреевич

Сеньки Мартынова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
29.05.1845 ст.

Дочь: Агрипина Васильевна

Отец ребёнка: Грухин Василий Андреевич

Рождение ребёнка
01.09.1846 ст.

Сын: Грухин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Грухин Василий Андреевич

Рождение ребёнка
1848

Сын: Грухин Степан Васильевич

Отец ребёнка: Грухин Василий Андреевич

Рождение ребёнка
18.11.1855 ст.

Сын: Грухин Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Грухин Василий Андреевич

Рождение ребёнка
24.11.1857 ст.

Сын: Грухин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Грухин Василий Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Сеньки Мартынова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
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