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Сведенцова Пелагея

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Сведенцов Павел Никитович

Отец ребёнка: Сведенцов Никита Фёдорович

Рождение ребёнка
1812

Сын: Сведенцов Александр Никитович

Отец ребёнка: Сведенцов Никита Фёдорович

Рождение ребёнка
15.04.1814 ст.

Сын: Сведенцов Михаил Никитович

Отец ребёнка: Сведенцов Никита Фёдорович

Рождение ребёнка
13.02.1816 ст.

Дочь: Грухина Евдокия Никитина

Отец ребёнка: Сведенцов Никита Фёдорович

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Ирина Никитина

Отец ребёнка: Сведенцов Никита Фёдорович

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Акилина Никитина

Отец ребёнка: Сведенцов Никита Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сведенцов Никита Фёдорович

Смерть
После 1816
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