Сведенцова Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Сын: Сведенцов Павел Никитович
Отец ребёнка: Сведенцов Никита Фёдорович
Рождение ребёнка
1812
Сын: Сведенцов Александр Никитович
Отец ребёнка: Сведенцов Никита Фёдорович
Рождение ребёнка
15.04.1814 ст.
Сын: Сведенцов Михаил Никитович
Отец ребёнка: Сведенцов Никита Фёдорович
Рождение ребёнка
13.02.1816 ст.
Дочь: Грухина Евдокия Никитина
Отец ребёнка: Сведенцов Никита Фёдорович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Ирина Никитина
Отец ребёнка: Сведенцов Никита Фёдорович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Акилина Никитина
Отец ребёнка: Сведенцов Никита Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1816