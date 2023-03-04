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Сведенцов Павел Никитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Сведенцов Никита Фёдорович

Мать: Сведенцова Пелагея

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Надежда Павловна

Мать ребёнка: Сведенцова Александра

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Александра Павловна

Мать ребёнка: Сведенцова Александра

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Пелагея Павловна

Мать ребёнка: Сведенцова Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сведенцова Александра

Смерть
После 1834
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