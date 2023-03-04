Сведенцов Павел Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Сведенцов Никита Фёдорович
Мать: Сведенцова Пелагея
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Надежда Павловна
Мать ребёнка: Сведенцова Александра
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Александра Павловна
Мать ребёнка: Сведенцова Александра
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Пелагея Павловна
Мать ребёнка: Сведенцова Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сведенцова Александра
Смерть
После 1834