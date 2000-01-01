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Сведенцова Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Надежда Павловна

Отец ребёнка: Сведенцов Павел Никитович

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Александра Павловна

Отец ребёнка: Сведенцов Павел Никитович

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Пелагея Павловна

Отец ребёнка: Сведенцов Павел Никитович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сведенцов Павел Никитович

Смерть
После 1834
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