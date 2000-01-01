Сведенцова Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Надежда Павловна
Отец ребёнка: Сведенцов Павел Никитович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Александра Павловна
Отец ребёнка: Сведенцов Павел Никитович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Пелагея Павловна
Отец ребёнка: Сведенцов Павел Никитович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1834