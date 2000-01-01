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Сведенцов Никита Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

1824

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Сведенцов Фёдор Козмин

Мать: Сведенцова Агафея Козмина

Рождение ребёнка
1810

Сын: Сведенцов Павел Никитович

Мать ребёнка: Сведенцова Пелагея

Рождение ребёнка
1812

Сын: Сведенцов Александр Никитович

Мать ребёнка: Сведенцова Пелагея

Рождение ребёнка
15.04.1814 ст.

Сын: Сведенцов Михаил Никитович

Мать ребёнка: Сведенцова Пелагея

Рождение ребёнка
13.02.1816 ст.

Дочь: Грухина Евдокия Никитина

Мать ребёнка: Сведенцова Пелагея

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Ирина Никитина

Мать ребёнка: Сведенцова Пелагея

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Акилина Никитина

Мать ребёнка: Сведенцова Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сведенцова Пелагея

Место жительства
Неизвестно
д. Сведенцовы (Борняковская при селе Красном)
Смерть
1824
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