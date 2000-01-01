Сведенцов Никита Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смерти1824
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Сведенцов Фёдор Козмин
Рождение ребёнка
1810
Сын: Сведенцов Павел Никитович
Мать ребёнка: Сведенцова Пелагея
Рождение ребёнка
1812
Сын: Сведенцов Александр Никитович
Мать ребёнка: Сведенцова Пелагея
Рождение ребёнка
15.04.1814 ст.
Сын: Сведенцов Михаил Никитович
Мать ребёнка: Сведенцова Пелагея
Рождение ребёнка
13.02.1816 ст.
Дочь: Грухина Евдокия Никитина
Мать ребёнка: Сведенцова Пелагея
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Ирина Никитина
Мать ребёнка: Сведенцова Пелагея
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Акилина Никитина
Мать ребёнка: Сведенцова Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сведенцова Пелагея
Место жительства
Неизвестно
д. Сведенцовы (Борняковская при селе Красном)
Смерть
1824