Сведенцова (Лосева) Агафея Козмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1753 ст.
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1753 ст.
Отец: Лосев Козма Пантелеев
Мать: Лосева Анна Афонасьева
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Загребина Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Сведенцов Фёдор Козмин
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Суровцева Татьяна Фёдоровна
Отец ребёнка: Сведенцов Фёдор Козмин
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Наталья Фёдоровна
Отец ребёнка: Сведенцов Фёдор Козмин
Рождение ребёнка
1783
Сын: Сведенцов Матвей Фёдорович
Отец ребёнка: Сведенцов Фёдор Козмин
Рождение ребёнка
1784
Сын: Сведенцов Никита Фёдорович
Отец ребёнка: Сведенцов Фёдор Козмин
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Матрёна Фёдоровна
Отец ребёнка: Сведенцов Фёдор Козмин
Рождение ребёнка
1794
Сын: Сведенцов Захар Фёдорович
Отец ребёнка: Сведенцов Фёдор Козмин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1795