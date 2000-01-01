Сведенцова (Лосева) Агафея Козмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСведенцова (Лосева) Агафея Козмина

Сведенцова (Лосева) Агафея Козмина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1753 ст.

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1753 ст.

Отец: Лосев Козма Пантелеев

Мать: Лосева Анна Афонасьева

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Загребина Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Сведенцов Фёдор Козмин

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Суровцева Татьяна Фёдоровна

Отец ребёнка: Сведенцов Фёдор Козмин

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Наталья Фёдоровна

Отец ребёнка: Сведенцов Фёдор Козмин

Рождение ребёнка
1783

Сын: Сведенцов Матвей Фёдорович

Отец ребёнка: Сведенцов Фёдор Козмин

Рождение ребёнка
1784

Сын: Сведенцов Никита Фёдорович

Отец ребёнка: Сведенцов Фёдор Козмин

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Матрёна Фёдоровна

Отец ребёнка: Сведенцов Фёдор Козмин

Рождение ребёнка
1794

Сын: Сведенцов Захар Фёдорович

Отец ребёнка: Сведенцов Фёдор Козмин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сведенцов Фёдор Козмин

Смерть
После 1795
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close