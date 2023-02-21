Лосева (Сергеева) Анна Афонасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛосева (Сергеева) Анна Афонасьева

Лосева (Сергеева) Анна Афонасьева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

После 1764

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Сергеев Афонасий Федорович

Мать: Сергеева Евдокия Иванова

Бракосочетание
16.04.1749 ст.

Муж: Лосев Козма Пантелеев

1749г. МК с. Хлыновскон (жених дер. Кузнецовской вдовец/невеста Красносельского Богородского прихода дер. Тяглова крест. Афонасия Сергеева дочь девка Анна.) ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 3
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Анна Козмина

Отец ребёнка: Лосев Козма Пантелеев

Рождение ребёнка
05.02.1753 ст.

Дочь: Сведенцова Агафея Козмина

Отец ребёнка: Лосев Козма Пантелеев

Рождение ребёнка
1753

Сын: Лосев Иван Козмин

Отец ребёнка: Лосев Козма Пантелеев

Смерть
После 1764
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close