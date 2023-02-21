Лосева (Сергеева) Анна Афонасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смертиПосле 1764
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Бракосочетание
16.04.1749 ст.
1749г. МК с. Хлыновскон (жених дер. Кузнецовской вдовец/невеста Красносельского Богородского прихода дер. Тяглова крест. Афонасия Сергеева дочь девка Анна.) ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 3
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Анна Козмина
Отец ребёнка: Лосев Козма Пантелеев
Рождение ребёнка
05.02.1753 ст.
Дочь: Сведенцова Агафея Козмина
Отец ребёнка: Лосев Козма Пантелеев
Рождение ребёнка
1753
Сын: Лосев Иван Козмин
Отец ребёнка: Лосев Козма Пантелеев
Смерть
После 1764