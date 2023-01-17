Лосев Козма Пантелеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1716
Дата смерти1764
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: Лосев Пантелей Елисеевич
Мать: Лосева Авдотия Фадеева
Бракосочетание
16.04.1749 ст.
Жена: Лосева Анна Афонасьева
1749г. МК с. Хлыновскон (жених дер. Кузнецовской вдовец/невеста Красносельского Богородского прихода дер. Тяглова крест. Афонасия Сергеева дочь девка Анна.) ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 3
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Анна Козмина
Мать ребёнка: Лосева Анна Афонасьева
Рождение ребёнка
05.02.1753 ст.
Дочь: Сведенцова Агафея Козмина
Мать ребёнка: Лосева Анна Афонасьева
Рождение ребёнка
1753
Сын: Лосев Иван Козмин
Мать ребёнка: Лосева Анна Афонасьева
Место жительства
Неизвестно
Хлыновское, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1764