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Лосев Козма Пантелеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1716

Дата смерти

1764

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: Лосев Пантелей Елисеевич

Мать: Лосева Авдотия Фадеева

Бракосочетание
16.04.1749 ст.

Жена: Лосева Анна Афонасьева

1749г. МК с. Хлыновскон (жених дер. Кузнецовской вдовец/невеста Красносельского Богородского прихода дер. Тяглова крест. Афонасия Сергеева дочь девка Анна.) ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 3
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Анна Козмина

Мать ребёнка: Лосева Анна Афонасьева

Рождение ребёнка
05.02.1753 ст.

Дочь: Сведенцова Агафея Козмина

Мать ребёнка: Лосева Анна Афонасьева

Рождение ребёнка
1753

Сын: Лосев Иван Козмин

Мать ребёнка: Лосева Анна Афонасьева

Место жительства
Неизвестно
Хлыновское, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1764
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