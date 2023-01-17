Лосева Авдотия Фадеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1685
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1712
Сын: Лосев Пётр Пантелеев
Отец ребёнка: Лосев Пантелей Елисеевич
Кузнецовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1716
Отец ребёнка: Лосев Пантелей Елисеевич
Рождение ребёнка
1724
Дочь: Фомина Мелания Пантелемоновна
Отец ребёнка: Лосев Пантелей Елисеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1710