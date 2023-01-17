Лосева Авдотия Фадеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛосева Авдотия Фадеева

Лосева Авдотия Фадеева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1685

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1712

Сын: Лосев Пётр Пантелеев

Отец ребёнка: Лосев Пантелей Елисеевич

Кузнецовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1716

Сын: Лосев Козма Пантелеев

Отец ребёнка: Лосев Пантелей Елисеевич

Рождение ребёнка
1724

Дочь: Фомина Мелания Пантелемоновна

Отец ребёнка: Лосев Пантелей Елисеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лосев Пантелей Елисеевич

Смерть
После 1710
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close