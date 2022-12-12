Лосев Пантелей Елисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1690
Дата смертиПосле 1719
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690
Отец: Лосев Елисей Мокеевич
Мать: Лосева Анна Семёновна
Рождение ребёнка
1712
Сын: Лосев Пётр Пантелеев
Мать ребёнка: Лосева Авдотия Фадеева
Рождение ребёнка
1716
Мать ребёнка: Лосева Авдотия Фадеева
Рождение ребёнка
1724
Дочь: Фомина Мелания Пантелемоновна
Мать ребёнка: Лосева Авдотия Фадеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лосева Авдотия Фадеева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1719