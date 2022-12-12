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Лосев Пантелей Елисеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1690

Дата смерти

После 1719

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: Лосев Елисей Мокеевич

Мать: Лосева Анна Семёновна

Рождение ребёнка
1712

Сын: Лосев Пётр Пантелеев

Мать ребёнка: Лосева Авдотия Фадеева

Кузнецовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1716

Сын: Лосев Козма Пантелеев

Мать ребёнка: Лосева Авдотия Фадеева

Рождение ребёнка
1724

Дочь: Фомина Мелания Пантелемоновна

Мать ребёнка: Лосева Авдотия Фадеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лосева Авдотия Фадеева

Место жительства
Неизвестно
Кузнецовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1719
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