Лосева Анна Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лосева Анна Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1660

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1690

Сын: Лосев Пантелей Елисеевич

Отец ребёнка: Лосев Елисей Мокеевич

Рождение ребёнка
1694

Дочь: Ирина Елисеевна

Отец ребёнка: Лосев Елисей Мокеевич

Кузнецовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1695

Сын: Лосев Семён Елисеевич

Отец ребёнка: Лосев Елисей Мокеевич

Рождение ребёнка
1697

Сын: Лосев Сава Елисеевич

Отец ребёнка: Лосев Елисей Мокеевич

Рождение ребёнка
1703

Дочь: Ефимия Елисеевна

Отец ребёнка: Лосев Елисей Мокеевич

Кузнецовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лосев Елисей Мокеевич

Смерть
После 1710
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