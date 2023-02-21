Лосева Анна Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1660
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1690
Отец ребёнка: Лосев Елисей Мокеевич
Рождение ребёнка
1694
Дочь: Ирина Елисеевна
Отец ребёнка: Лосев Елисей Мокеевич
Рождение ребёнка
1695
Отец ребёнка: Лосев Елисей Мокеевич
Рождение ребёнка
1697
Сын: Лосев Сава Елисеевич
Отец ребёнка: Лосев Елисей Мокеевич
Рождение ребёнка
1703
Дочь: Ефимия Елисеевна
Отец ребёнка: Лосев Елисей Мокеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1710